Шуравин стал вторым хоккеистом в истории ЦСКА, сыгравшим в 4 командах системы за сезон

Защитник Матвей Шуравин стал вторым игроком в истории ЦСКА, сыгравшим в четырёх командах системы за один сезон, сообщает пресс-служба армейского клуба.

18-летний Шуравин сегодня, 27 марта, принял участие в матче финальной серии первенства Москвы в составе юниорской команды ЦСКА. Также на счету Матвея в нынешнем сезоне 11 матчей за ЦСКА в КХЛ, пять — за «Звезду» в ВХЛ и 22 — за «Красную Армию» в МХЛ.

Первым игроком, которому покорилось это достижение, стал защитник Николай Макаров. В сезоне-2020/2021 он сыграл два матча в составе юниорской команды ЦСКА, а также провёл по одной игре за ЦСКА и «Звезду» и 43 — за «Красную Армию».

Всего в КХЛ Шуравин провёл 11 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами с показателем полезности «+5».