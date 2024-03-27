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«Химик» обыграл «Югру» и перевёл серию 1/4 финала ВХЛ в седьмой матч

«Химик» обыграл «Югру» и перевёл серию 1/4 финала ВХЛ в седьмой матч
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В Воскресенске на стадионе «Подмосковье имени Николая Эпштейна» прошёл шестой матч серии четвертьфинала ВХЛ между «Химиком» и «Югрой». Победу в упорном матче одержали хозяева со счётом 3:2 и сравняли счёт в серии 3-3.

ВХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 6-й матч
27 марта 2024, среда. 18:30 МСК
Химик В
Воскресенск
Окончен
3 : 2
Югра
Ханты-Мансийск
0:1 Ли (Переляев, Назаревич) – 04:37 (5x5)     1:1 Шуйдин (Кондырев, Соловьёв) – 07:35 (5x5)     1:2 Швырёв (Авраменко) – 20:31 (5x5)     2:2 Соколов (Ткаченко, Джиошвили) – 23:09 (5x4)     3:2 Талалуев (Губин) – 54:58 (5x5)    

В составе «Химика» голы забивали Никита Шуйдин, Никита Соколов и Илья Талалуев, который стал автором победной шайбы за пять минут до конца третьего периода. В составе «Югры» заброшенными шайбами отметились Никита Ли и Игорь Швырёв. Матч закончился стычкой между Владиславом Джиошвили и Артёмом Мисниковым.

Седьмой матч серии состоится 30 марта в Ханты-Мансийске. В полуфинал уже прошли тульский АКМ и тюменский «Рубин». Ещё одна серия четвертьфинала остаётся незавершённой — противостояние «Зауралья» и «Нефтяника».

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