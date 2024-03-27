«Химик» обыграл «Югру» и перевёл серию 1/4 финала ВХЛ в седьмой матч

В Воскресенске на стадионе «Подмосковье имени Николая Эпштейна» прошёл шестой матч серии четвертьфинала ВХЛ между «Химиком» и «Югрой». Победу в упорном матче одержали хозяева со счётом 3:2 и сравняли счёт в серии 3-3.

В составе «Химика» голы забивали Никита Шуйдин, Никита Соколов и Илья Талалуев, который стал автором победной шайбы за пять минут до конца третьего периода. В составе «Югры» заброшенными шайбами отметились Никита Ли и Игорь Швырёв. Матч закончился стычкой между Владиславом Джиошвили и Артёмом Мисниковым.

Седьмой матч серии состоится 30 марта в Ханты-Мансийске. В полуфинал уже прошли тульский АКМ и тюменский «Рубин». Ещё одна серия четвертьфинала остаётся незавершённой — противостояние «Зауралья» и «Нефтяника».