Две передачи Капризова помогли «Миннесоте» обыграть «Сан-Хосе»
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Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Сан-Хосе Шаркс». Встреча прошла в Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.
НХЛ - регулярный чемпионат
29 марта 2024, пятница. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
3 : 1
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Эрикссон Эк (Капризов, Болди) – 16:01 1:1 Гранлунд (Рутта, Власик) – 29:26 2:1 Болди (Капризов) – 40:18 3:1 Хартман (Густавссон) – 59:06
В составе победителей отличились Йоэль Эрикссон Эк, Мэтт Болди и Райан Хартман. Российский нападающий Кирилл Капризов записал на свой счёт две результативные передачи.
За «Сан-Хосе» голом отметился Микаэль Гранлунд.
«Миннесота» располагается на десятой строчке турнирной таблицы Западной конференции. В активе команды 79 очков в 72 матчах. «Сан-Хосе» занимает 16-е место на Западе, набрав 40 очков в 72 встречах.
В следующем матче «Миннесота» сыграет с «Вегасом», а «Сан-Хосе» встретится с «Сент-Луисом».
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