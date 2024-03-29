Две передачи Капризова помогли «Миннесоте» обыграть «Сан-Хосе»

Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Сан-Хосе Шаркс». Встреча прошла в Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

В составе победителей отличились Йоэль Эрикссон Эк, Мэтт Болди и Райан Хартман. Российский нападающий Кирилл Капризов записал на свой счёт две результативные передачи.

За «Сан-Хосе» голом отметился Микаэль Гранлунд.

«Миннесота» располагается на десятой строчке турнирной таблицы Западной конференции. В активе команды 79 очков в 72 матчах. «Сан-Хосе» занимает 16-е место на Западе, набрав 40 очков в 72 встречах.

В следующем матче «Миннесота» сыграет с «Вегасом», а «Сан-Хосе» встретится с «Сент-Луисом».