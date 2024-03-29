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Передача Панарина помогла «Рейнджерс» одержать победу в матче с «Колорадо»

Передача Панарина помогла «Рейнджерс» одержать победу в матче с «Колорадо»
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Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» и завершилась победой гостей (3:2 Б).

НХЛ - регулярный чемпионат
29 марта 2024, пятница. 04:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
2 : 3
Б
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Миттельштадт (Дьюхейм, Мэнсон) – 39:27     1:1 Какко – 42:59     1:2 Крайдер (Панарин, Трочек) – 49:35 (pp)     2:2 Тэйвз – 52:47     2:3 Панарин – 65:00    

В составе победителей отличились Каапо Какко и Крис Крайдер. Российский нападающий Артемий Панарин записал на свой счёт результативную передачу.

За «Колорадо» голами отметились Кейси Миттельштадт и Девон Тэйвз.

«Колорадо» располагается на третьей строчке турнирной таблицы Западной конференции. В активе команды 98 очков в 73 матчах. «Рейнджерс» занимают первое место на Востоке, набрав 102 очка в 73 встречах.

В следующем матче «Колорадо» сыграет с «Вегасом», а «Рейнджерс» встретятся с «Сент-Луисом».

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