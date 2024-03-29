Передача Панарина помогла «Рейнджерс» одержать победу в матче с «Колорадо»
Поделиться
Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» и завершилась победой гостей (3:2 Б).
НХЛ - регулярный чемпионат
29 марта 2024, пятница. 04:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
2 : 3
Б
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Миттельштадт (Дьюхейм, Мэнсон) – 39:27 1:1 Какко – 42:59 1:2 Крайдер (Панарин, Трочек) – 49:35 (pp) 2:2 Тэйвз – 52:47 2:3 Панарин – 65:00
В составе победителей отличились Каапо Какко и Крис Крайдер. Российский нападающий Артемий Панарин записал на свой счёт результативную передачу.
За «Колорадо» голами отметились Кейси Миттельштадт и Девон Тэйвз.
«Колорадо» располагается на третьей строчке турнирной таблицы Западной конференции. В активе команды 98 очков в 73 матчах. «Рейнджерс» занимают первое место на Востоке, набрав 102 очка в 73 встречах.
В следующем матче «Колорадо» сыграет с «Вегасом», а «Рейнджерс» встретятся с «Сент-Луисом».
Комментарии
- 29 марта 2024
-
07:20
-
07:12
-
07:01
-
06:59
-
06:45
-
06:21
-
06:10
-
06:01
-
05:55
-
05:54
-
05:53
-
05:42
-
05:30
-
05:12
-
04:48
-
04:41
-
04:35
-
04:26
-
03:57
-
03:50
-
03:42
-
02:23
-
02:10
-
01:41
-
00:10
-
00:00
- 28 марта 2024
-
23:54
-
23:42
-
23:23
-
23:08
-
22:46
-
22:34
-
22:32
-
22:29
-
22:21