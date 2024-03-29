Передача Панарина помогла «Рейнджерс» одержать победу в матче с «Колорадо»

Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» и завершилась победой гостей (3:2 Б).

В составе победителей отличились Каапо Какко и Крис Крайдер. Российский нападающий Артемий Панарин записал на свой счёт результативную передачу.

За «Колорадо» голами отметились Кейси Миттельштадт и Девон Тэйвз.

«Колорадо» располагается на третьей строчке турнирной таблицы Западной конференции. В активе команды 98 очков в 73 матчах. «Рейнджерс» занимают первое место на Востоке, набрав 102 очка в 73 встречах.

В следующем матче «Колорадо» сыграет с «Вегасом», а «Рейнджерс» встретятся с «Сент-Луисом».