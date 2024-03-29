Чешский бывший вратарь Доминик Гашек раскритиковал правительство Словакии за то, что хоккеисты страны играют в КХЛ.

«Я бы начал с того, где основная проблема. Ваши законодатели, бывшая или нынешняя власть, за которую голосовали граждане вашей страны, с самого начала военного конфликта на Украине разрешают работать в стране, которая проводит спецоперацию (здесь и далее формулировка изменена в соответствии с законодательством Российский Федерации).

Это факт, что граждане Словакии там работают над созданием ценностей, которые Россия использует против Украины и против наших союзников, включая Словакию. Когда девять словацких хоккеистов, играющих в КХЛ, сегодня работают в России, это означает, что ещё девять россиян могут сражаться на фронте, или ещё девять россиян смогут работают на военном заводе.

В первую очередь надо винить тех, кто таким образом устанавливает законы, а именно ваших депутатов и правительство.

Если бы я говорил за себя, я бы не хотел, чтобы игроки КХЛ присутствовали на чемпионате мира, потому что их работа в России – поддерживать российскую спецоперацию. Что касается Чешской хоккейной ассоциации, то она решила, что хоккеисты, играющие в России, не могут выступать за сборную. Учитывая данную ситуацию, считаю это правильным», — цитирует Гашека Pravda.sk.

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