Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

ФХР оказала финансовую помощь юному хоккеисту, пострадавшему при теракте в Подмосковье

ФХР оказала финансовую помощь юному хоккеисту, пострадавшему при теракте в Подмосковье
Комментарии

Федерация хоккея России оказала финансовую помощь юному игроку Илье Толпыкину, сообщает пресс-служба ФХР.

«Восьмилетний воспитанник академии „Олимпийская Деревня-80“ получил травмы во время трагедии в „Крокус Сити Холле“ и сейчас проходит лечение в одной из московских больниц. Мы желаем всем пострадавшим скорейшего выздоровления, а персонально Илье – быстрее вернуться в любимый вид спорта, успехов и хоккейных побед!», — сказано в сообщении федерации.

Ранее мама мальчика рассказала, что его сбила машина террористов, когда те покидали место преступления. У Ильи были диагностированы черепно-мозговая травма, перелом ключицы и перелом бедра.

Напомним, сегодня российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин лично поддержал Илью Толпыкина.

Материалы по теме
Малкин поддержал восьмилетнего хоккеиста, пострадавшего при теракте в «Крокусе»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android