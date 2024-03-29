ФХР оказала финансовую помощь юному хоккеисту, пострадавшему при теракте в Подмосковье

Федерация хоккея России оказала финансовую помощь юному игроку Илье Толпыкину, сообщает пресс-служба ФХР.

«Восьмилетний воспитанник академии „Олимпийская Деревня-80“ получил травмы во время трагедии в „Крокус Сити Холле“ и сейчас проходит лечение в одной из московских больниц. Мы желаем всем пострадавшим скорейшего выздоровления, а персонально Илье – быстрее вернуться в любимый вид спорта, успехов и хоккейных побед!», — сказано в сообщении федерации.

Ранее мама мальчика рассказала, что его сбила машина террористов, когда те покидали место преступления. У Ильи были диагностированы черепно-мозговая травма, перелом ключицы и перелом бедра.

Напомним, сегодня российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин лично поддержал Илью Толпыкина.