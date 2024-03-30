Игорь Никитин отметил два момента, ставших решающими в седьмом матче серии с «Авангардом»

Главный тренер ярославского «Локомотива» Игорь Никитин назвал два момента, которые стали решающими в седьмом матче серии 1/4 финала плей-офф КХЛ с «Авангардом». «Локомотив» прошёл в полуфинал.

— Когда забили гол на 16-й секунде третьего периода, это был переломный момент?

— Я согласен, что это был непростой удар для соперника. Но я бы отметил всё-таки два момента, которые сегодня и ребята отметили. Когда Жора (Георгий Иванов. – Прим. «Чемпионата») не забил в пустые, очень правильно лавка среагировала. Никто не переживал по этому поводу. Двигались дальше.

И меньшинство в конце. Против такой команды это важно. Ребята хладнокровно перехватили шайбы. Я бы эти моменты тоже отметил», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.