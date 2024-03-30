«Неприятно и очень обидно». Лучший снайпер КХЛ — о вылете «Авангарда» из плей-офф

Лучший снайпер КХЛ нападающий «Авангарда» Рид Буше ответил на вопросы после седьмого матча четвертьфинальной серии плей-офф КХЛ с «Локомотивом». Омичи выбыли из розыгрыша Кубка Гагарина.
— Опустошение – главная эмоция сейчас?
— Конечно, неприятно и очень обидно терпеть поражение дома в седьмом матче. Но здорово, что мы вернулись в эту серию, дали сами себе шанс, чтобы побороться.
— Была ли сегодня определённая скованность у команды?
— Да, но мы не одни играли на льду. Соперник сегодня действовал лучше, чем в прошлых матчах. Моментов было не так много, просто они сумели ими воспользоваться, а мы нет. Пара удачных отскоков привела к голам», — сказал Буше в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.