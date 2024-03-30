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«Много собраний, много видео». Буше — об изменениях в «Авангарде» с назначением Звягина

«Много собраний, много видео». Буше — об изменениях в «Авангарде» с назначением Звягина
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Нападающий «Авангарда» Рид Буше ответил на вопросы после вылета омского коллектива из плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Сегодня, 30 марта, «Авангард» уступил «Локомотиву» в седьмом матче серии 1/4 финала (0:2).

— Что главное поменял Сергей Звягин, возглавив «Авангард» по ходу серии?

— Он поменял некоторые вещи, но самое основное – это домашняя атмосфера на скамейке. Мы много собраний проводили, много видео смотрели, Звягин детально всё прорабатывал.

— Как оцените в целом весь сезон, в котором у вас было много голов, много достижений?

— Нужно отметить, что у меня были классные партнёры по звену. Мы друг другу помогали на протяжении всего сезона», — сказал Буше в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

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