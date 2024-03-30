Зайцев впечатывал хоккеиста в борт, Разин пожимал руку Жамнову. Фото победы «Металлурга»

Сегодня, 30 марта, в Москве на арене «Мегаспорт» прошёл шестой матч четвертьфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между московским «Спартаком» и магнитогорским «Металлургом». Гости одержали победу со счётом 3:0 и вышли в полуфинал Кубка Гагарина.

Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Металлург» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

На 18-й минуте первого периода нападающий «Металлурга» Роман Канцеров открыл счёт. Ему ассистировали Дмитрий Силантьев и Денис Зернов. В конце второго периода Зернов с передачи Силантьева увеличил преимущество гостей. В середине третьего периода нападающий Никита Михайлис отправил третью безответную шайбу в ворота «Спартака».

Таким образом, в полуфинале магнитогорцы встретятся с екатеринбургским «Автомобилистом». Красно-белые завершили сезон.