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«Авангард» в шестой раз в истории проиграл седьмой матч серии плей-офф КХЛ

«Авангард» в шестой раз в истории проиграл седьмой матч серии плей-офф КХЛ
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Сегодня, 30 марта, ярославский «Локомотив» оказался сильнее омского «Авангарда» в седьмом матче четвертьфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со счётом 2:0 и вышел в полуфинал Кубка Гагарина. Таким образом, «Авангард» в шестой раз в истории потерпел поражение в седьмой встрече серии плей-офф КХЛ.

До этого омичи шесть раз проводили у себя дома седьмые игры, в этих матчах они одержали три победы и потерпели три поражения, причём победы были только в первом раунде Кубка Гагарина, а проигрыши — на более поздних стадиях, в том числе в финале плей-офф КХЛ. В гостях «Авангард» играл трижды и смог добиться только одной победы – в финале Восточной конференции в 2021 году с казанским «Ак Барсом».

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