Защитник «Спартака»: мы спокойно могли проходить второй раунд. Всё для этого было

Защитник московского «Спартака» Егор Зайцев считает, что красно-белые могли спокойно проходить в полуфинал Кубка Гагарина.

«Есть ли разочарование, что никак у меня не получается пройти второй раунд? Конечно. Мне бы хотелось пройти второй раунд тем более что в этом году всё для этого было. Это спокойно можно было делать. И я думаю, что в следующем году при правильном подходе мы его преодолеем», — сказал Зайцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.

Напомним, сегодня, 30 марта, «Спартак» уступил магнитогорскому «Металлургу» со счётом 0:3 в шестом матче четвертьфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). После этого поражения красно-белые выбыли из розыгрыша Кубка Гагарина.