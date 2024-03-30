Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Защитник «Спартака»: мы спокойно могли проходить второй раунд. Всё для этого было

Защитник «Спартака»: мы спокойно могли проходить второй раунд. Всё для этого было
Комментарии

Защитник московского «Спартака» Егор Зайцев считает, что красно-белые могли спокойно проходить в полуфинал Кубка Гагарина.

«Есть ли разочарование, что никак у меня не получается пройти второй раунд? Конечно. Мне бы хотелось пройти второй раунд тем более что в этом году всё для этого было. Это спокойно можно было делать. И я думаю, что в следующем году при правильном подходе мы его преодолеем», — сказал Зайцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.

Напомним, сегодня, 30 марта, «Спартак» уступил магнитогорскому «Металлургу» со счётом 0:3 в шестом матче четвертьфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). После этого поражения красно-белые выбыли из розыгрыша Кубка Гагарина.

Материалы по теме
«Ни о чём не жалею. Второго шанса у меня бы не было». Ковальчук и «Спартак» — о сезоне КХЛ
«Ни о чём не жалею. Второго шанса у меня бы не было». Ковальчук и «Спартак» — о сезоне КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android