Игрок «Трактора» Ткачёв высказался о противостоянии с «Локомотивом» в полуфинале КГ

Нападающий челябинского «Трактора» Владимир Ткачёв поделился мнением о ярославском «Локомотиве», с которым челябинцам предстоит играть в полуфинале Кубка Гагарина.

«Локомотив» – вязкий, тяжёлый соперник. Здорово играет в обороне. В целом отмечу оборону главным достоинством команды. Будет непросто её преодолевать. Уверен, будет интересная серия, невероятно зрелищный плей-офф получается. В данный момент готовимся, работаем над тактикой, физикой. Пока было время –восстанавливались. Сейчас, конечно, будем детально разбирать «Локомотив» и готовиться к серии», — приводит слова Ткачёва «Татар-информ».

Сегодня, 30 марта, ярославский «Локомотив» обыграл омский «Авангард» со счётом 2:0 в седьмом матче четвертьфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и вышел в полуфинал Кубка Гагарина.