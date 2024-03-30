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«Флорида» по буллитам обыграла «Детройт», Барков оформил дубль менее чем за три минуты

«Флорида» по буллитам обыграла «Детройт», Барков оформил дубль менее чем за три минуты
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Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Флорида Пантерз» и «Детройт Ред Уингз». Встреча прошла на арене «Амерант Банк Арена» в Санрайзе (штат Флорида, США). Хозяева одержали победу со счётом 3:2 Б.

НХЛ - регулярный чемпионат
30 марта 2024, суббота. 19:30 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
3 : 2
Б
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Фаббри (Перрон, Гостисбер) – 10:31 (pp)     1:1 Барков (Экблад, Миккола) – 52:21     2:1 Барков (Райнхарт, Экман-Ларссон) – 55:04     2:2 Ларкин (Кейн, Гостисбер) – 56:00 (pp)     3:2 Райнхарт – 65:00    

В середине первого периода нападающий «Детройта» Робби Фаббри реализовал большинство с передач Дэвида Перрона и Шейна Гостисбера. В третьем периоде финский нападающий Александр Барков сравнял счёт. Ему ассистировали Аарон Экблад и Нико Миккола.

Спустя менее трёх минут Барков оформил дубль. На этот раз он забил с передач Сэма Райнхарта и Оливера Экман-Ларссона. Хотя до конца основного времени оставалось менее пяти минут, «Детройт» успел отыграться. Дилан Ларкин отличился с передач Патрика Кейна и Гостисбера. Дело дошло до серии буллитов. Райнхарт стал единственным, кто сумел реализовать буллит, и принёс победу «Флориде».

«Флорида» находится на второй строчке турнирной таблицы Восточной конференции с 99 очками. «Детройт» располагается на девятой позиции, набрав 80 очков.

Турнирная таблица НХЛ
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