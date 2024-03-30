«Флорида» по буллитам обыграла «Детройт», Барков оформил дубль менее чем за три минуты

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Флорида Пантерз» и «Детройт Ред Уингз». Встреча прошла на арене «Амерант Банк Арена» в Санрайзе (штат Флорида, США). Хозяева одержали победу со счётом 3:2 Б.

В середине первого периода нападающий «Детройта» Робби Фаббри реализовал большинство с передач Дэвида Перрона и Шейна Гостисбера. В третьем периоде финский нападающий Александр Барков сравнял счёт. Ему ассистировали Аарон Экблад и Нико Миккола.

Спустя менее трёх минут Барков оформил дубль. На этот раз он забил с передач Сэма Райнхарта и Оливера Экман-Ларссона. Хотя до конца основного времени оставалось менее пяти минут, «Детройт» успел отыграться. Дилан Ларкин отличился с передач Патрика Кейна и Гостисбера. Дело дошло до серии буллитов. Райнхарт стал единственным, кто сумел реализовать буллит, и принёс победу «Флориде».

«Флорида» находится на второй строчке турнирной таблицы Восточной конференции с 99 очками. «Детройт» располагается на девятой позиции, набрав 80 очков.