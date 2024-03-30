«Завтра выходной, послезавтра — баллоны». Слова Разина из раздевалки «Металлурга»

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал выход команды в полуфинал Кубка Гагарина в раздевалке «Магнитки».

«Ребята, молодчики, идеальная игра. Сделали шаг вперёд, готовимся к следующему этапу. С победой! Завтра выходной, послезавтра — баллоны. Да ну? Как да ну? Не да ну», — сказал Разин в раздевалке «Металлурга» после матча.

Напомним, сегодня, 30 марта, «Металлург» одержал победу над московским «Спартаком» со счётом 3:0 в шестом матче четвертьфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и вышел в полуфинал Кубка Гагарина, где встретится с екатеринбургским «Автомобилистом».

Отметим, что хоккеисты магнитогорской команды проводят тренировки с жилетами и баллонами.