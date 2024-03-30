ФК «Спартак» показал матч ХК «Спартак» на экране «Лукойл Арены»
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Футбольный клуб «Спартак» Москва транслировал матч хоккейных одноклубников на экране стадиона «Лукойл Арена». Об этом сообщает пресс-служба ФК «Спартак».
Напомним, сегодня, 30 марта, состоялся шестой матч четвертьфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Спартаком» и магнитогорским «Металлургом». «Магнитка» одержала победу со счётом 3:0 и выбила красно-белых из розыгрыша Кубка Гагарина.
Видео можно посмотреть в телеграм-канале ФК «Спартак».
Также отметим, что футбольный «Спартак» тоже проводил игру сегодня. Красно-белые на домашнем стадионе встретились с екатеринбургским «Уралом». Встреча прошла в рамках 22-го тура Российской Премьер-Лиги. Команды сыграли вничью — 0:0.
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