Дубль и две передачи Маккиннона помогли «Колорадо» обыграть «Нэшвилл», Георгиева заменили
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Нэшвилл Предаторз». Встреча прошла в Денвере на стадионе «Болл-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 7:4.
НХЛ - регулярный чемпионат
31 марта 2024, воскресенье. 01:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
7 : 4
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Смит (Нюквист, Маккэррон) – 03:41 1:1 Друен (Маккиннон, Рантанен) – 05:25 1:2 Янковски (Новак) – 13:02 1:3 Фаббро (Цукер, Шервуд) – 13:43 2:3 Миттельштадт (Маккиннон, Макар) – 16:11 (pp) 2:4 Нюквист (Стастни, Форсберг) – 20:57 3:4 Лехконен (Макар, Друен) – 25:43 (pp) 4:4 Макар – 38:25 (pp) 5:4 Тренин – 39:31 6:4 Маккиннон (Мэнсон, Тэйвз) – 43:38 7:4 Маккиннон (Рантанен) – 56:10
В составе победителей забивали Джонатан Друен, Кейси Миттельштадт, Арттури Лехконен, Кейл Макар, Яков Тренин и Натан Маккиннон (дважды). Также на счету Маккиннона две результативные передачи. Российский голкипер Александр Георгиев сделал 9 сейвов и был заменён в начале второго периода.
За «Нэшвилл» отличились Коул Смит, Марк Янковски, Данте Фаббро и Густав Нюквист.
Таким образом, «Колорадо» одержал первую победу после двух поражений подряд. «Нэшвилл», в свою очередь, потерпел второе поражение кряду.
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