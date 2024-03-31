Дубль и две передачи Маккиннона помогли «Колорадо» обыграть «Нэшвилл», Георгиева заменили

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Нэшвилл Предаторз». Встреча прошла в Денвере на стадионе «Болл-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 7:4.

В составе победителей забивали Джонатан Друен, Кейси Миттельштадт, Арттури Лехконен, Кейл Макар, Яков Тренин и Натан Маккиннон (дважды). Также на счету Маккиннона две результативные передачи. Российский голкипер Александр Георгиев сделал 9 сейвов и был заменён в начале второго периода.

За «Нэшвилл» отличились Коул Смит, Марк Янковски, Данте Фаббро и Густав Нюквист.

Таким образом, «Колорадо» одержал первую победу после двух поражений подряд. «Нэшвилл», в свою очередь, потерпел второе поражение кряду.