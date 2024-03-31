Форвард «Вегаса» Айкел ткнул клюшкой Капризова и был удалён до конца матча. Видео

Сегодня, 31 марта, «Миннесота Уайлд» на своей площадке уступила «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на « Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле (США) завершилась со счётом 2:1 в овертайме (0:0, 1:0, 0:1, 1:0).

За шесть минут до окончания второго периода американский форвард «Вегаса» Джек Айкел получил удаление до конца матча (5+10) за фол на российском нападающем «Миннесоты» Кирилле Капризове. В одном из эпизодов игрок «Вегаса» ткнул клюшкой в корпус россиянина, за что и был наказал судьями.

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Напомним, по ходу матча Кирилл Капризов записал в свой актив заброшенную шайбу, однако она не помогла его команде одержать победу в сегодняшней встрече.