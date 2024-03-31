«Наступает новая эра». Директор «Северстали» оценил сезон-2023/2024 для команды

Директор «Северстали» Николай Канаков оценил сезон-2023/2024 для череповецкой команды.

«Начнём с того, что в начале текущего сезона у нас произошла смена тренерского состава на 100%. И, соответственно, ещё больше команда омолодилась в качественном составе. Поэтому, когда у нас была первая пресс-конференция перед началом сезона, я обронил фразу, что для хоккейного клуба «Северсталь» наступает новая эра — эра другого хоккея. Молодёжного, скоростного хоккея, с большим количеством голов, передач. В принципе, всё, что было сказано, подтвердилось, и я считаю, что этот сезон для нас был более чем удачный.

Несмотря на то что поменялся тренерский штаб, мы уверенно зашли в плей-офф, регулярку закончили на пятом месте. Побили много клубных рекордов. У нас появились явные лидеры, мы забросили больше 200 шайб — попали, скажем так, в «золотой список» команд, которые забили больше 200 голов за сезон. В принципе, сезоном все довольны, зрители тоже довольны. У нас уже после Нового года матчи шли при полных аншлагах. Заполняемость была практически 100%. Поэтому ощущения и послевкусие после сезона только положительные», — сказал Канаков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

Полную версию эксклюзивного интервью с Николаем Канаковым читайте на «Чемпионате» завтра, 1 апреля, в 08:00 мск.