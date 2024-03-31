«Несчастное стечение обстоятельств». В «Северстали» поведали о тяжёлой вратарской ситуации

Директор «Северстали» Николай Канаков высказался о ситуации с вратарями в череповецком клубе.

«В начале сезона мы вели переговоры с ЦСКА по поводу Самойлова. Права были у москвичей, но он играл в Беларуси. Мы его брали просто как актив. Вратари, особенно русские, сейчас в цене — можно будет обменять на что-нибудь. Или он нам поможет. В итоге приняли решение, что он уедет в Высшую лигу, в «Буран». А основными вратарями остаются Шостак и Шугаев.

Играли до того момента, пока не начался Кубок Первого канала в декабре и Шостак был вызван в сборную Беларуси. Там он получил травму. По возвращении из сборной он уже не играл. В тот момент мы уже вызвали Самойлова, и он был вторым, а Шугаев — основным.

В одном из матчей в начале января произошло несчастное стечение обстоятельств: Шугаев получает серьёзную травму и выбывает до конца сезона. Соответственно, остаётся один Самойлов, который затащил нас в плей-офф. Шостак к тому времени уже восстановился, тренировался с командой и на плей-офф ездил с командой, был готов играть. Был вторым, запасным.

Шостак уже вышел, Самойлов и так есть, Шугаев сейчас на восстановлении, к сезону будет готов. А летом там уже тренеры будут решать, кто первый, кто второй, кто третий. Посмотрят по состоянию — спортивному, физическому, эмоциональному. Но это уже будет в августе», — сказал Канаков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

Полную версию эксклюзивного интервью с Николаем Канаковым читайте на «Чемпионате» завтра, 1 апреля, в 08:00 мск.