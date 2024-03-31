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Фетисов о легионерах: если запустим в КХЛ больше ребят извне, уровень поднимется серьёзно

Фетисов о легионерах: если запустим в КХЛ больше ребят извне, уровень поднимется серьёзно
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Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов рассказал, какие шаги необходимо предпринять Континентальной хоккейной лиге для повышения интереса.

«Если мы сделаем равные условия для всех команд, без всяких обманов и придумывания всяких дополнительных финансовых возможностей, то хоккей будет всё интереснее и интереснее. Если мы ещё запустим сюда побольше ребят извне, то я думаю, что уровень поднимется серьёзно. Равные возможности, конкуренция за место в составе, она и даст возможность нам наслаждаться плей-офф, что мы сейчас и видим. Это главный принцип: равные возможности и спортивный принцип должны соблюдаться безукоснительно», — цитирует Фетисова «Советский спорт».

Напомним, сейчас в КХЛ действует лимит в три иностранных игрока, хотя клубы лиги проголосовали за пять легионеров. Решение принимает Министерство спорта Российской Федерации.

Ранее Вячеслав Фетисов оценил заявление руководства СКА о предвзятом судействе армейского клуба в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина.

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