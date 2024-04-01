В «Северстали» прокомментировали слухи о переговорах с нападающим «Торпедо» Кручининым

Директор «Северстали» Николай Канаков прокомментировал слухи о переговорах с нападающим «Торпедо» Алексеем Кручининым.

«Это полная… неправда. Вообще. То, что Козырев встретился во время матча с Кручининым, поздоровался и спросил у него, как дела, — это не значит, что мы ведём переговоры. Андрей Леонидович там целый год отработал, всех хоккеистов знает и как человек может общаться с любым игроком.

Та же история и с Кручининым, и с Сизовым. Это их внутренняя кухня, и они сами в этой кухне варятся. Поэтому не думаю, что это как-то прям связано: если мы ведём переговоры, значит, его отстранили. Кручинин — взрослый игрок. Он вправе выбирать любую команду. Он неограниченно свободный агент», — сказал Канаков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.