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«По-русски говорит лучше, чем некоторые русские». Канаков — о легионере «Северстали»

«По-русски говорит лучше, чем некоторые русские». Канаков — о легионере «Северстали»
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Директор «Северстали» Николай Канаков высказался о владении русским языком легионера череповецкого клуба Адама Лишки.

«Кто самый весёлый игрок в команде? Наверное, Аймурзин. Самый хмурной — Пилипенко (улыбается). Он никогда практически не улыбается, даже когда забивает. А так, все индивидуальные личности.

Есть у нас, например, Адам Лишка, ставший в ходе сезона капитаном. Он по-русски говорит лучше, чем некоторые русские игроки. Он всегда общительный, эмоциональный. С ребятами разговаривает, охотно идёт на интервью. У нас есть разные мероприятия, в институт ходили. Так как он носитель языка, общался с ребятами на английском.

У каждого своя натура, своя личность. У нас весёлый Скоренов. Тоже любит что-то поснимать. Когда молодой, всем хочется похулиганить, повеселиться. Мы не запрещаем этого. Пусть занимаются», — сказал Канаков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

Полную версию эксклюзивного интервью с Николаем Канаковым читайте на «Чемпионате»:
«Слухи о переговорах с Кручининым — полная…» Мощное интервью с директором «Северстали»
Эксклюзив
«Слухи о переговорах с Кручининым — полная…» Мощное интервью с директором «Северстали»
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