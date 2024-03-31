Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вратарь «Каролины» Кочетков — лидер НХЛ по коэффициенту надёжности в 2024 году

Вратарь «Каролины» Кочетков — лидер НХЛ по коэффициенту надёжности в 2024 году
Комментарии

Российский голкипер «Каролины Харрикейнз» Пётр Кочетков лидирует в Национальной хоккейной лиге по коэффициенту надёжности (2,15) и занимает второе место по проценту отражённых бросков (92,1) среди всех вратарей НХЛ начиная с 1 января 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба «ураганов». С начала года голкипер провёл 28 матчей.

В нынешнем сезоне 24-летний российский голкипер одержал 20 побед в 39 матчах с процентом отражённых бросков 91,1%. Всего в НХЛ Кочетков одержал 35 побед в 66 матчах с процентом отражённых бросков 91%. В следующем матче «Каролина» встретится с «Бостоном» 5 апреля.

В сегодняшнем матче с «Монреаль Канадиенс» (3:0) Пётр Кочетков отразил все 26 бросков по воротам и был признан первой звездой встречи.

Материалы по теме
Бриндамор — об игре Кочеткова с «Монреалем»: его игра сделала разницу в матче
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android