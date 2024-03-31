Бриндамор — об игре Кочеткова с «Монреалем»: его игра сделала разницу в матче

Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор высоко оценил игру вратаря «Харрикейнз» Петра Кочеткова в матче с «Монреалем» (3:0). Россиянин отразил все 26 бросков по воротам и был признан первой звездой матча.

«На самом деле разница была в игре вратарей. Я думаю, что Кочетков подтащил нас, пока мы не показывали свою игру, а затем мы забили голы в меньшинстве и в большинстве. Так что разницу в игре сделал наш вратарь и спецбригады», — цитирует Бриндамора пресс-служба клуба.

В текущем сезоне 24-летний российский голкипер одержал 20 побед в 39 матчах с процентом отражённых бросков 91,1%. Всего в НХЛ Кочетков одержал 35 побед в 66 матчах с процентом отражённых бросков 91%. В следующем матче «Каролина» встретится с «Бостоном» 5 апреля.