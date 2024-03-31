Кожевников: считалось, что в КХЛ Запад сильнее, чем Восток, но я никогда в это не верил

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал перекрёстный плей-офф в сезоне-2023/2024 и рассказал, как он повлиял на непредсказуемость Кубка Гагарина.

«Этот розыгрыш непредсказуемый. Я и многие другие давно говорили, что надо делать перекрёстные игры. Почему-то считалось, что у нас Запад сильнее, чем Восток, но я никогда в это не верил. Сейчас доказывают, что практически одинаковые команды. Плей-офф — совсем другая психология», — приводит слова Кожевникова «РБК Спорт».

Напомним, вчера, 30 марта, определились пары 1/2 финала Кубка Гагарина. В одном полуфинале ярославский «Локомотив» встретится с челябинским «Трактором». Вторую пару составили магнитогорский «Металлург» и екатеринбургский «Автомобилист».