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Кто выиграет Кубок Гагарина — 2024?

Кто выиграет Кубок Гагарина — 2024?
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Вчера, 30 марта, определились пары 1/2 финала Кубка Гагарина. В первой полуфинальной паре ярославский «Локомотив» встретится с челябинским «Трактором». Вторую пару составили магнитогорский «Металлург» и екатеринбургский «Автомобилист».

«Чемпионат» предлагает угадать будущих обладателей Кубка Гагарина и пройти опрос: «Кто выиграет Кубок Гагарина — 2024?»

Отметим, что «Металлург» в седьмой раз вышел в полуфинал Кубка Гагарина. Их серия с «Автомобилистом» начнётся в Магнитогорске 3 апреля. Серия «Локомотив» (Ярославль) — «Трактор» (Челябинск) стартует в Ярославле 2 апреля.

Напомним, действующие обладатели Кубка Гагарина ЦСКА вылетели из плей-офф в первом раунде, уступив «Локомотиву» в серии из пяти матчей.

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