Директор «Северстали» оценил игру легионеров в нынешнем сезоне

Директор «Северстали» Николай Канаков оценил игру легионеров череповецкого клуба в нынешнем сезоне.

«Выступление Лишки в сезоне? Он растёт в плане результативности, каждый год прибавляет по очкам, по голам. Плюс на него была возложена функция капитана, и Адам с ней с лихвой справился. Все только за! Поэтому тут только одни плюсы, я не вижу каких-то причин, которые повлияли бы на разрыв отношений.

Да, Лишка — легионер. Но он у нас с 19 лет, уже пять сезонов. Скоро побьёт рекорд по количеству сезонов в «Северстали» для иностранца. До этого у нас Йозеф Страка был в начале 2010-х, провёл пять сезонов. Плюс Лишка — полиглот. И по-английски, и по-русски хорошо говорит. И по-словацки хорошо с Кристианом Ярошем разговаривает. К нему вообще вопросов нет. Как только мы ему предложили новый контракт, он даже без раздумий согласился. Поэтому только положительные эмоции по отношению к нему.

По Барберио тоже вопросов нет. Он зашёл, свою функцию в защите выполняет. Соответственно, вопросов к нему от тренерского штаба нет. С ним ведутся сейчас переговоры. Скоро будет информация о том, продлим его или нет. Но думаю, что в большей степени продлим с ним отношения.

А у Яроша действующий контракт. Вообще вопросов нет», — сказал Канаков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.