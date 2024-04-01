«Три «на ленточке висят». В «Северстали» рассказали, с кем планируют продлить контракты

Директор «Северстали» Николай Канаков рассказал, с какими хоккеистами череповецкий клуб планирует продлить контракты.

«Не только у Марка Барберио подходит к концу контракт, но и ещё у целого ряда игроков, в том числе у Никиты Гуслистова, Александра Жабреева, Никиты Седова? Ещё у нас есть Тихонов, но он уже взрослый, ему 28 лет. Он вправе решать, куда ему идти — у нас остаться или уехать куда-то. Не вопрос.

Гуслистов — парень молодой, наш воспитанник, мы за него будем бороться. А с оставшимися — Жабреевым и Седовым — у нас сейчас до 30 апреля будут вестись переговоры. Вполне легально — целый месяц впереди. Даже если мы о чём-то не договоримся, дальше ещё май, там можно квалификационные предложения делать.

Из всей команды эти три человека погоды не делают. Но понятно, что мы будем бороться за каждого из них. Однако это не та история, когда три подписаны, а 20 — нет. Ровно наоборот: у нас 20 подписаны и только три «на ленточке висят», — сказал Канаков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.