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«Точно не нужно искать причины извне». Фетисов — о вылете СКА из Кубка Гагарина

«Точно не нужно искать причины извне». Фетисов — о вылете СКА из Кубка Гагарина
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Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов ответил на вопрос, почему у СКА не получилось далеко пройти в розыгрыше Кубка Гагарина — 2024.

«Плей-офф – это совсем другая игра, это не регулярка. Хотя мы и там видели, как безобразно СКА начал. Потом они набрали такой темп, что мне казалось, что они вынесут всех дальше. Когда команда на ходу, она смогла восстановиться после неудачного старта, она всех громила, крушила. Почему в плей-офф этого не произошло? Неясно, но точно нужно не искать причины извне», — приводит слова Фетисова «Советский спорт».

Впервые за 10 лет команда из Санкт-Петербурга не смогла пройти дальше второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В прошлом сезоне СКА в серии финала Западной конференции в шести матчах уступил ЦСКА.

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