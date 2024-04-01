Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ванкувер Кэнакс – Анахайм Дакс 3:2 как сыграли, кто победил, результат матча НХЛ 1 апреля

«Ванкувер» с Михеевым и Подколзиным обыграл «Анахайм»
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Анахайм Дакс». Встреча прошла в Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

НХЛ - регулярный чемпионат
31 марта 2024, воскресенье. 22:30 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
3 : 2
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Бёзер (Хьюз, Миллер) – 11:26 (pp)     2:0 Джошуа (Зутер, Гронек) – 29:34 (pp)     2:1 Целльвегер (Линдстрём, Ватрано) – 43:37     2:2 Мактавиш (Линдстрём, Зеграс) – 44:48     3:2 Джошуа (Гарланд, Миллер) – 57:47    

В составе победителей дубль оформил Дакота Джошуа и ещё один гол в свой актив записал Брок Бёзер. Российский нападающий Илья Михеев не отметился результативными действиями. Форвард Василий Подколзин завершил матч с коэффициентом полезности «-1».

За «Анахайм» отличились Олен Целльвегер и Мэйсон Мактавиш.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Таким образом, «Ванкувер» одержал первую победу после двух поражений подряд. «Анахайм», в свою очередь, потерпел пятое поражение подряд.

В следующем матче «Ванкувер» встретится с «Вегас Голден Найтс», а «Анахам» сыграет с «Калгари Флэймз».

Календарь матчей НХЛ
Турнирная таблица НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android