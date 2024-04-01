«Ванкувер» с Михеевым и Подколзиным обыграл «Анахайм»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Анахайм Дакс». Встреча прошла в Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.
В составе победителей дубль оформил Дакота Джошуа и ещё один гол в свой актив записал Брок Бёзер. Российский нападающий Илья Михеев не отметился результативными действиями. Форвард Василий Подколзин завершил матч с коэффициентом полезности «-1».
За «Анахайм» отличились Олен Целльвегер и Мэйсон Мактавиш.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
Таким образом, «Ванкувер» одержал первую победу после двух поражений подряд. «Анахайм», в свою очередь, потерпел пятое поражение подряд.
В следующем матче «Ванкувер» встретится с «Вегас Голден Найтс», а «Анахам» сыграет с «Калгари Флэймз».
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