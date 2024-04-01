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Юрзинов-старший — о сезоне КХЛ до 31 мая: проект не продуман и опасен для нашего хоккея

Юрзинов-старший — о сезоне КХЛ до 31 мая: проект не продуман и опасен для нашего хоккея
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Заслуженный тренер СССР и России, советник главного тренера СКА Владимир Юрзинов-старший считает, что в КХЛ не нужно равняться на НХЛ в плане тренировок и подготовки хоккеистов к сезону. На недавнем Совете директоров КХЛ было решено продлить крайний срок проведения чемпионата до 31 мая и сократить предсезонные сборы команд.

«Мы видим определённую синхронизацию с НХЛ. На мой взгляд, этот проект не полностью продуман, он опасен для национального хоккея. Само сравнение НХЛ и КХЛ видится мне несвоевременным и сомнительным. Режим подготовки игроков НХЛ своеобразный. Это уже полностью сформированные личности, мастера, они многое знают о себе и о хоккее, они на пике своих возможностей. В своё время я проводил такие лагеря для игроков НХЛ, у них особая философия.

В КХЛ – философия другая. Очень много молодых игроков, которым для роста необходимы другой объём работы и другое качество подготовки. В своё время во многом за счёт правильного и качественного тренинга советский хоккей производил самых ярких игроков в мире, а, например, на Кубке Канады с крупным счётом побеждал звёзд НХЛ.

И вот теперь для подготовки игроков нам предлагаются двухмесячные, а для кого-то и трёх-четырёхмесячные отпуска, плюс компактные тренировочные лагеря в стиле НХЛ – и матчи, матчи, матчи. Только наивные люди могут рассчитывать на то, что в таком рабочем режиме молодёжь будет расти», – цитирует Юрзинова Russia-Hockey.ru.

Ранее в «Барысе» заявили, что казахстанский клуб обратится в КХЛ по поводу сохранения текущих сроков сезона. Продление крайних сроков проведения чемпионата поставит под угрозу подготовку игроков сборных команд Республики Казахстан всех уровней. «Барыс» является базовым клубом для сборных Казахстана.

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