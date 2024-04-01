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«Собаки лают, караван идёт!» Ротенберг оценил свою работу главным тренером в СКА

«Собаки лают, караван идёт!» Ротенберг оценил свою работу главным тренером в СКА
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг оценил свою работу в петербургском клубе ёмкой фразой и приложил картинку со статистикой всех наставников петербургского клуба. Ротенберг занимает третье место в истории СКА по победам, уступая лишь Николаю Пучкову и Борису Михайлову.

«Собаки лают, караван идёт! Спасибо всем за поддержку! Вместе, всё возможно!» — подписал картинку Ротенберг в своём телеграм-канале.

Фото: телеграм-канал Ротенберга

Роман Ротенберг назначен на должность главного тренера СКА 4 января 2022 года. Во главе петербургского клуба Ротенберг одержал 126 побед и выиграл пять серий плей-офф КХЛ. В прошлом сезоне СКА стал обладателем Кубка Континента за победу в регулярном чемпионате. Ротенберг входит в тройку лучших действующих тренеров КХЛ по проценту побед.

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