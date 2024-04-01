Хоккеисты московского «Динамо» Коновалов и Пакетт перенесли операции, их навестил Кудашов

Вратарь московского «Динамо» Илья Коновалов и нападающий бело-голубых Седрик Пакетт сегодня, 1 апреля, перенесли плановые операции. Об этом сообщает пресс-служба столичного клуба.

Отмечается, что в больницу к хоккеистам пришёл главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов.

Фото: ХК «Динамо»

В регулярном сезоне-2023/2024 Коновалов сыграл 42 матча, в которых одержал 21 победу с 92,1% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,05. В плей-офф голкипер провёл шесть встреч, где одержал две победы.

Седрик Пакетт за регулярку и плей-офф провёл 65 встреч, в которых записал на свой счёт 42 (26+16) очков.

Напомним, московское «Динамо» вылетело из текущего розыгрыша Кубка Гагарина во втором раунде, проиграв серию челябинскому «Трактору» с сухим счётом 0-4.