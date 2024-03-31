Зайцев: в московском «Динамо» сейчас бардак, неужели нельзя было найти вратаря к плей-офф?

Арбитр международной категории Александр Зайцев высказался о вылете московского «Динамо» из Кубка Гагарина — 2024 после поражения в серии с «Трактором».

«Как воспитанник динамовского клуба могу сказать, что там сейчас бардак. Неужели нельзя было подготовиться к плей-офф и найти вратаря, как это сделал СКА? Кто там сидит вообще, они соображают?» — сказал Зайцев в интервью «РБК Спорт».

Напомним, московское «Динамо» вылетело из текущего розыгрыша Кубка Гагарина во втором раунде, проиграв серию челябинскому «Трактору» с сухим счётом 0-4. Главный тренер бело-голубых Алексей Кудашов возглавляет команду с 2021 года. За это время его лучшим достижением стала победа в регулярном чемпионате – 2023/2024.