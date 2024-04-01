Двукратный обладатель Кубка Гагарина выделил фаворита в серии «Локомотив» — «Трактор»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, экс-нападающий «Локомотива» и «Трактора» Сергей Коньков выделил фаворита в серии полуфинала плей-офф КХЛ между ярославским и челябинским клубами.

«Отдам предпочтение «Локомотиву» — по причине того, что команда имеет прошлогодний негативный опыт. Она уже столько ошибалась, а опыт будет помогать в этой серии. Это про то, что не касается игровых причин. А по самой игре я вижу, что «Локомотив» является очень сбалансированной командой. Даже серия из семи матчей очень серьёзно закалила команду, показала, что они могут играть дисциплинированно. Также опыт Игоря Никитина будет перевешивать чашу весов. Это не означает, что они выиграют 4-0. Серия однозначно будет упорная. Мне очень импонирует «Трактор» в этом году, но, по моему мнению, дальше пройдёт «Локомотив», — сказал Коньков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.