Коньков высказался о назначении Сергея Звягина главным тренером «Авангарда»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков высказался о назначении Сергея Звягина на пост главного тренера «Авангарда».

«Во-первых, я хочу поздравить Сергея, потому что он длительное время работал помощником — ещё при Бобе Хартли. И, наверное, мало кто рассчитывал, что он может стать главным тренером. Но, как показал этот плей-офф, Сергею удалось найти варианты, чтобы взбодрить команду и очень здорово выступить в кризисной ситуации. Даже я со скепсисом относился к тому, что можно что-то изменить за полтора дня. Тем не менее, Сергей произвёл какие-то действия, которые показали, что он может в сложный период что-то сделать.

Опять же время покажет, как он на длительной дистанции сможет управлять командой, потому что есть ситуации, когда нужно реагировать моментально и быстро, вносить точечные изменения. Хочу пожелать ему успехов в роли главного тренера, чтобы он смог привести команду к более высоким результатам», — сказал Коньков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.