Защитник «Тампы» Сергачёв рассказал о посещении благотворительного вечера экс-игрока НХЛ

Российский защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв в своём телеграм-канале поделился впечатлениями от посещения гала-вечера благотворительного фонда бывшего партнёра по команде Райана Кэллахана и его супруги. Фонд помогает семьям с детьми с различными заболеваниями.

Напомним, Сергачёв пропускает игры команды из-за того, что травмировался в первом же матче после восстановления от повреждения, которое получил 20 декабря. Защитнику потребовалась операция по стабилизации переломов большеберцовой и малоберцовой костей левой ноги.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги Сергачёв провёл 34 матча, в которых забросил две шайбы и отдал 17 результативных передач, набрав в общей сложности 19 очков.