«Сергачёва заменить невозможно». Хедман — об отсутствии российского защитника «Тампы»

Шведский защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман высказался об отсутствии игрока обороны Михаила Сергачёва. Напомним, российский хоккеист получил тяжёлую травму ноги.

«Сергачёва заменить невозможно, но ребята, которые сейчас пришли и получили больше игрового времени, отдают все силы и помогают нам выигрывать матчи», — заявил Хедман в эфире телеканала TNT.

Напомним, Сергачёв травмировался в первом же матче после восстановления от повреждения, которое получил 20 декабря. Защитнику потребовалась операция по стабилизации переломов большеберцовой и малоберцовой костей левой ноги.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги Сергачёв провёл 34 матча, в которых набрал 19 (2+17) очков.