Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Авангард. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Сергачёва заменить невозможно». Хедман — об отсутствии российского защитника «Тампы»

«Сергачёва заменить невозможно». Хедман — об отсутствии российского защитника «Тампы»
Комментарии

Шведский защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман высказался об отсутствии игрока обороны Михаила Сергачёва. Напомним, российский хоккеист получил тяжёлую травму ноги.

«Сергачёва заменить невозможно, но ребята, которые сейчас пришли и получили больше игрового времени, отдают все силы и помогают нам выигрывать матчи», — заявил Хедман в эфире телеканала TNT.

Напомним, Сергачёв травмировался в первом же матче после восстановления от повреждения, которое получил 20 декабря. Защитнику потребовалась операция по стабилизации переломов большеберцовой и малоберцовой костей левой ноги.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги Сергачёв провёл 34 матча, в которых набрал 19 (2+17) очков.

Материалы по теме
Главный тренер «Тампы» прокомментировал возвращение Сергачёва к тренировкам на льду
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android