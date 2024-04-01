НХЛ назвала тройку звёзд прошедшей игровой недели

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Национальная хоккейная лига опубликовала тройку звёзд прошедшей игровой недели.

Третьей звездой недели стал крайний нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Алекси Лафреньер, который в трёх играх забросил пять шайб и отдал две результативные передачи.

Второй звездой недели был признан вратарь «Вегас Голден Найтс» Логан Томпсон. На счету хоккеиста три победы в трёх матчах с 97,1% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 0,98.

Первой звездой недели стал капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид. Канадский нападающий в трёх встречах отметился тремя заброшенными шайбами и пятью результативными передачами.

Фото: nhl

Напомним, вчера, 31 марта, журналист Адам Прото опубликовал на сайте The Hockey News тройку лучших хоккеистов Национальной хоккейной лиги прошедшей недели, в которую вошёл российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин.