Панарин вошёл в тройку звёзд недели НХЛ по версии The Hockey News

Журналист Адам Прото на сайте The Hockey News опубликовал тройку лучших хоккеистов Национальной хоккейной лиги прошедшей недели.

Третьей звездой недели признан российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин. На этой неделе он сделал семь передач и заработал восемь очков в трёх играх за «синерубашечников». Всего же у Панарина 107 (44+63) очков в сезоне.

Второй звездой недели признан вратарь «Вегас Голден Найтс» Логан Томпсон. На счету хоккеиста три победы в трёх матчах с 97,1% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 0,98.

Первой звездой недели стал капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби. Форвард записал на свой счёт восемь передачам и набрал 10 результативных баллов в четырёх встречах недели.