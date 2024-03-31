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Панарин вошёл в тройку звёзд недели НХЛ по версии The Hockey News

Панарин вошёл в тройку звёзд недели НХЛ по версии The Hockey News
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Журналист Адам Прото на сайте The Hockey News опубликовал тройку лучших хоккеистов Национальной хоккейной лиги прошедшей недели.

Третьей звездой недели признан российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин. На этой неделе он сделал семь передач и заработал восемь очков в трёх играх за «синерубашечников». Всего же у Панарина 107 (44+63) очков в сезоне.

Второй звездой недели признан вратарь «Вегас Голден Найтс» Логан Томпсон. На счету хоккеиста три победы в трёх матчах с 97,1% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 0,98.

Первой звездой недели стал капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби. Форвард записал на свой счёт восемь передачам и набрал 10 результативных баллов в четырёх встречах недели.

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