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«СКА-1946» уверенно победил «Белых Медведей» в матче полуфинальной серии плей-офф МХЛ

«СКА-1946» уверенно победил «Белых Медведей» в матче полуфинальной серии плей-офф МХЛ
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В Санкте-Петербурге на стадионе «Хоккейный город» прошёл первый матч полуфинальной серии МХЛ между местным «СКА-1946» и «Белыми Медведями» из Челябинска. Победу в игре одержали хозяева площадки со счётом 4:1.

Olimpbet МХЛ - плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
01 апреля 2024, понедельник. 19:00 МСК
СКА-1946
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 1
Белые Медведи
Челябинск
1:0 Романов (Демидов, Сапунов) – 13:47 (5x5)     2:0 Демидов (Лазутин) – 20:30 (5x5)     2:1 Юсупов (Миканович, Агламзянов) – 34:55 (5x4)     3:1 Короткий (Синяткин) – 51:43 (5x5)     4:1 Романов (Демидов, Егоров) – 53:28 (5x3)    

На 14-й минуте первого периода Владислав Романов с передач Ивана Демидова и Владислава Сапунова открыл счёт во встрече.

На 30-й секунде второго периода Иван Демидов с передачи Даниила Лазутина удвоил преимущество хозяев. На 15-й минуте периода Владислав Юсупов с передач Доминика Микановича и Руслана Агламзянова размочил счёт в игре.

На 12-й минуте третьего периода Матвей Короткий с передачи Семёна Синяткина сделал счёт 3:1. Спустя две минуты Даниил Лазутин с передач Ивана Демидова и Владислава Романова забросил четвёртую шайбу в ворота гостей.

Счёт в серии стал 1-0 в пользу команды из Санкт-Петербурга. Второй матч состоится 3 апреля на льду «СКА-1946».

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