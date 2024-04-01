«СКА-1946» уверенно победил «Белых Медведей» в матче полуфинальной серии плей-офф МХЛ

В Санкте-Петербурге на стадионе «Хоккейный город» прошёл первый матч полуфинальной серии МХЛ между местным «СКА-1946» и «Белыми Медведями» из Челябинска. Победу в игре одержали хозяева площадки со счётом 4:1.
На 14-й минуте первого периода Владислав Романов с передач Ивана Демидова и Владислава Сапунова открыл счёт во встрече.
На 30-й секунде второго периода Иван Демидов с передачи Даниила Лазутина удвоил преимущество хозяев. На 15-й минуте периода Владислав Юсупов с передач Доминика Микановича и Руслана Агламзянова размочил счёт в игре.
На 12-й минуте третьего периода Матвей Короткий с передачи Семёна Синяткина сделал счёт 3:1. Спустя две минуты Даниил Лазутин с передач Ивана Демидова и Владислава Романова забросил четвёртую шайбу в ворота гостей.
Счёт в серии стал 1-0 в пользу команды из Санкт-Петербурга. Второй матч состоится 3 апреля на льду «СКА-1946».
- 1 апреля 2024
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