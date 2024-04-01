Президент ФХР Владислав Третьяк совершил рабочую поездку в Рязань

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк совершил рабочую поездку в Рязань, сообщает пресс-служба ФХР. Третьяк встретился с губернатором региона Павлом Малковым и главой местной федерации Олегом Смирновым. В ходе беседы обсуждались вопросы и перспективы развития хоккея в регионе.

Фото: fhr.ru

«Рязанская область – один из самых хоккейных регионов России, здесь любят наш вид спорта и активно занимаются его развитием. Рязанские клубы на протяжении многих лет достойно выступают в чемпионатах ВХЛ и НМХЛ, хорошо работает система детско-юношеских школ, сильны традиции подготовки сильных арбитров.

ФХР продолжит содействовать всем направлениям развития рязанского хоккея, мы оказываем поддержку по самым разным вопросам – подготовка и обучение тренерских кадров, внедрение передовых методик работы с юными игроками, повышение популярности различных турниров и соревнований. На рязанской земле появляются новые катки, выполняются планы по строительству коробок. Продолжим и далее прикладывать все усилия для вовлечения наших соотечественников в спорт, в хоккей и в здоровый образ жизни», — заявил Третьяк.