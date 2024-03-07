Владислав Третьяк провёл тренировку с юными вратарями в подмосковном Дмитрове

В подмосковном Дмитрове проходит «Школа Владислава Третьяка» — учебно-тренировочный сбор для юных российских голкиперов. Президент ФХР Владислав Третьяк лично провёл тренировку с юными голкиперами и поделился секретами вратарского мастерства.

«Федерация хоккея России не первый год уделяет особое внимание воспитанию вратарей. Во времена моей игровой карьеры говорили, что голкипер – 50% успеха команды. А теперь в важнейших с турнирной точки зрения матчах вклад вратаря в победу может быть ещё выше. Наша вратарская школа – сильнейшая в мире.

Но нельзя успокаиваться. Мы не останавливаемся на достигнутом, продолжаем посвящать вратарям много времени и сил. ФХР продолжает работать на будущее. И мы рады, что «Школа Третьяка» даёт одарённым голкиперам шанс прибавить, пробиться в профессионалы и построить яркую хоккейную карьеру», — цитирует Третьяка ФХР.

Отметим, что «Школа Владислава Третьяка» работает с 2007 года, а её выпускниками становились будущие звёзды НХЛ и национальной команды – Игорь Сорокин, Игорь Шестёркин и многие другие голкиперы.