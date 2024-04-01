«Я просто развлекался с шайбой». Владислав Фирстов — об игре за «Торпедо» в КХЛ

Нападающий Владислав Фирстов высказался об игре за «Торпедо» в Континентальной хоккейной лиге и переходе в Северную Америку, где форвард выступает за «Айова Уайлд» в АХЛ.

«Два года назад я был другим игроком. Сейчас я больше думаю об играх. К матчам нужно быть готовым. Если вы готовы морально, если ваше тело готово, вы будете упорно играть 60 минут.

Я играл в КХЛ два года. Я чувствую, что вырос как игрок и как личность. У меня был отличный тренер Игорь Ларионов, и я просто развлекался с шайбой», — приводит слова Фирстова The Athletic.

В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ Фирстов набрал 35 (17+18) очков в 67 матчах при среднем игровом времени 16:12. В плей-офф на счету 22-летнего форварда пять матчей и две заброшенные шайбы.