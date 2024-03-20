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«Спасибо вам, лютые, за всё!» Владислав Фирстов поблагодарил болельщиков «Торпедо»

«Спасибо вам, лютые, за всё!» Владислав Фирстов поблагодарил болельщиков «Торпедо»
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Нападающий Владислав Фирстов поблагодарил болельщиков «Торпедо». Форвард выступал за нижегородский клуб на правах аренды из «Миннесоты» и будет доигрывать сезон в составе «Айова Уайлд» в АХЛ. «Миннесота» выбрала хоккеиста под общим 42-м номером во втором раунде драфта НХЛ-2019.

«Уважаемые болельщики, от себя лично и от команды «Торпедо» хочется сказать вам огромнео спасибо, за то, что вы были с нами на протяжении всего сезона. За то, что поддерживали нас и были шестым полевым игроком на поле. Ваша поддержка бесценна!

Да, может быть вы ждали от нас большего, но знайте, что мы бились и старались для вас. Грустно сейчас, что я не с вами. Извиняюсь, что не попал на такое важное мероприятие для города и команды. Спасибо вам, лютые, за всё!» — цитирует Фирстова пресс-слуба нижегродского клуба.

В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ Фирстов набрал 35 (17+18) очков в 67 матчах при среднем игровом времени 16:12.

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