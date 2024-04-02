Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Итоги игрового дня плей-офф МХЛ 1 апреля, турнирная сетка Кубка Харламова

Итоги игрового дня плей-офф МХЛ 1 апреля, турнирная сетка Кубка Харламова
Комментарии

Сегодня, 1 апреля, состоялись два полуфинальных матча МЗЛ в сериях Кубка Харламова — 2024.

В Ярославле на стадионе «Локомотив» прошёл второй матч полуфинальной серии МХЛ между местным «Локо» и «Чайкой». Победу в игре одержали ярославцы со счётом 2:1. Счёт в серии стал 2-0 в пользу ярославского клуба. Третий матч в противостоянии состоится 4 апреля на домашней площадке «Чайки» и начнётся в 18:30 мск.

Olimpbet МХЛ - плей-офф . 1/2 финала. 2-й матч
01 апреля 2024, понедельник. 18:30 МСК
Локо
Ярославль
Окончен
2 : 1
Чайка
Нижний Новгород
0:1 Крутов (Омелюсик, Сальников) – 17:31 (5x4)     1:1 Ябелов (Коростелёв, Ульев) – 26:58 (5x4)     2:1 Зыков (Емельянов, Поляков) – 47:00 (5x5)    

В Санкте-Петербурге на стадионе «Хоккейный город» прошёл первый матч полуфинальной серии МХЛ между местным «СКА-1946» и «Белыми Медведями» из Челябинска. Победу в игре одержали хозяева площадки со счётом 4:1. Счёт в серии стал 1-0 в пользу команды из Санкт-Петербурга. Второй матч состоится 3 апреля на льду «СКА-1946».

Olimpbet МХЛ - плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
01 апреля 2024, понедельник. 19:00 МСК
СКА-1946
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 1
Белые Медведи
Челябинск
1:0 Романов (Демидов, Сапунов) – 13:47 (5x5)     2:0 Демидов (Лазутин) – 20:30 (5x5)     2:1 Юсупов (Миканович, Агламзянов) – 34:55 (5x4)     3:1 Короткий (Синяткин) – 51:43 (5x5)     4:1 Романов (Демидов, Егоров) – 53:28 (5x3)    
Календарь плей-офф МХЛ
Сетка плей-офф МХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android