Итоги игрового дня плей-офф МХЛ 1 апреля, турнирная сетка Кубка Харламова

Сегодня, 1 апреля, состоялись два полуфинальных матча МЗЛ в сериях Кубка Харламова — 2024.

В Ярославле на стадионе «Локомотив» прошёл второй матч полуфинальной серии МХЛ между местным «Локо» и «Чайкой». Победу в игре одержали ярославцы со счётом 2:1. Счёт в серии стал 2-0 в пользу ярославского клуба. Третий матч в противостоянии состоится 4 апреля на домашней площадке «Чайки» и начнётся в 18:30 мск.

В Санкте-Петербурге на стадионе «Хоккейный город» прошёл первый матч полуфинальной серии МХЛ между местным «СКА-1946» и «Белыми Медведями» из Челябинска. Победу в игре одержали хозяева площадки со счётом 4:1. Счёт в серии стал 1-0 в пользу команды из Санкт-Петербурга. Второй матч состоится 3 апреля на льду «СКА-1946».