Гол Кирилла Марченко помог «Коламбусу» обыграть «Колорадо»

Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча прошла в Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.
В составе победителей отличились Александер Нюландер (дубль), Коул Силлинджер и российский нападающий Кирилл Марченко. Дмитрий Воронков и Иван Проворов записали на свой счёт по одной результативной передаче.
За «Колорадо» голом отметился Крис Вагнер.
«Коламбус» располагается на 16-й строчке турнирной таблицы Восточной конференции. В активе команды 62 очка в 75 матчах. «Колорадо» занимает третье место на Западе, набрав 100 очков в 75 встречах.
В следующем матче «Коламбус» сыграет с «Нью-Йорк Айлендерс», а «Колорадо» встретится с «Миннесотой».
- 2 апреля 2024
-
04:50
-
04:46
-
04:44
-
04:43
-
04:07
-
03:26
-
03:10
-
03:00
-
02:15
-
00:00
- 1 апреля 2024
-
23:54
-
23:34
-
23:13
-
23:00
-
22:47
-
22:35
-
22:24
-
22:00
-
21:47
-
21:33
-
21:17
-
21:00
-
21:00
-
20:51
-
20:40
-
20:31
-
20:13
-
19:57
-
19:38
-
19:25
-
19:13
-
18:55
-
18:44
-
18:28
-
18:20