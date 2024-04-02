Гол Кирилла Марченко помог «Коламбусу» обыграть «Колорадо»

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Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча прошла в Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

В составе победителей отличились Александер Нюландер (дубль), Коул Силлинджер и российский нападающий Кирилл Марченко. Дмитрий Воронков и Иван Проворов записали на свой счёт по одной результативной передаче.

За «Колорадо» голом отметился Крис Вагнер.

«Коламбус» располагается на 16-й строчке турнирной таблицы Восточной конференции. В активе команды 62 очка в 75 матчах. «Колорадо» занимает третье место на Западе, набрав 100 очков в 75 встречах.

В следующем матче «Коламбус» сыграет с «Нью-Йорк Айлендерс», а «Колорадо» встретится с «Миннесотой».