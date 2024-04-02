Три очка Тарасенко не спасли «Флориду» от поражения в матче с «Торонто»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Торонто на стадионе «Скоушабэнк-Арена» завершилась победой хозяев со счётом 6:4.
В составе победителей забивали Николас Робертсон, Остон Мэттьюс (дважды), Тайлер Бертуцци, Давид Кемпф и Мэтт Нис. Российский голкипер Илья Самсонов сделал 27 сейвов. Защитник Илья Любушкин завершил матч с коэффициентом полезности «+1».
За «Флориду» отличились Брэндон Монтур, российский нападающий Владимир Тарасенко, Сэм Райнхарт и Сэм Беннетт. Также на счету Тарасенко две результативные передачи. Голкипер Сергей Бобровский сделал 11 сейвов и был заменён в третьем периоде. Защитник Дмитрий Куликов завершил матч с коэффициентом полезности «-2».
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