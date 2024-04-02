Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Три очка Тарасенко не спасли «Флориду» от поражения в матче с «Торонто»

Три очка Тарасенко не спасли «Флориду» от поражения в матче с «Торонто»
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Торонто на стадионе «Скоушабэнк-Арена» завершилась победой хозяев со счётом 6:4.

НХЛ - регулярный чемпионат
02 апреля 2024, вторник. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
6 : 4
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Робертсон (Нис) – 13:59     2:0 Мэттьюс (Броди) – 14:32     2:1 Монтур (Вераге) – 20:47     3:1 Бертуцци (Мэттьюс, Доми) – 21:26     4:1 Кемпф – 28:32     5:1 Нис (Хольмберг, Робертсон) – 34:05     5:2 Тарасенко (Миккола, Луостаринен) – 42:12     5:3 Райнхарт (Тарасенко, Барков) – 51:58     5:4 Беннетт (Тарасенко, Ткачук) – 58:10     6:4 Мэттьюс – 59:14    

В составе победителей забивали Николас Робертсон, Остон Мэттьюс (дважды), Тайлер Бертуцци, Давид Кемпф и Мэтт Нис. Российский голкипер Илья Самсонов сделал 27 сейвов. Защитник Илья Любушкин завершил матч с коэффициентом полезности «+1».

За «Флориду» отличились Брэндон Монтур, российский нападающий Владимир Тарасенко, Сэм Райнхарт и Сэм Беннетт. Также на счету Тарасенко две результативные передачи. Голкипер Сергей Бобровский сделал 11 сейвов и был заменён в третьем периоде. Защитник Дмитрий Куликов завершил матч с коэффициентом полезности «-2».

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android