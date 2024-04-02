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«Филадельфия» в дебютном матче Федотова проиграла «Айлендерс» в овертайме

«Филадельфия» в дебютном матче Федотова проиграла «Айлендерс» в овертайме
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча прошла в Филадельфии на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.

НХЛ - регулярный чемпионат
02 апреля 2024, вторник. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
3 : 4
ОТ
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Кейтс – 04:57     1:1 Мартин (Маклин) – 12:03     1:2 Хорват (Барзал, Сизикас) – 12:21     2:2 Санхайм – 20:43     2:3 Ли (Романов) – 37:54     3:3 Фрост (Драйсдейл, Конечны) – 59:50     3:4 Нельсон (Палмьери) – 61:24    

За «Айлендерс» отличились Мэтт Мартин, Бо Хорват, Андерс Ли и Брок Нельсон. Российский голкипер Семён Варламов сделал 29 сейвов. Защитник Александр Романов отметился результативной передачей.

В составе «Филадельфии» забивали Ноа Кейтс, Трэвис Санхайм и Морган Фрост. В этой встрече дебютировал российский голкипер «Филадельфии» Иван Федотов, который сделал 19 сейвов и пропустил две шайбы. Он вышел на поле во втором периоде. Российский защитник Егор Замула завершил матч с коэффициентом полезности «-2».

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